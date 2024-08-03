Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Valve раскрыла июльскую статистику: Windows 10 и RTX 3060 лидируют
Аналитики о "Бордерлендс": стартовые сборы могут достигнуть 20 млн долларов
Диетолог Денисенко: никогда не покупайте разрезанные арбузы
Секреты уютной гостиной: что делать и чего избегать
Разработчики PUBG забанили почти полтора миллиона человек
Юрист оценил заявление Бакальчука о неадекватности жены
Автожурнал "ЗР" рассказал, как продлить жизнь двигателя
Плазмолифтинг: как восстановить молодость кожи с помощью инъекций
PNAS Nexus: модифицированные бактерии кожи уменьшили частоту укусов комаров на 64%
Россия хочет построить газовую империю: в Турции заявили о новой российской стратегии

Duvar: Россия всё больше внимания уделяет торговле СПГ

Экономика

В условиях западных санкций Россия усиливает акцент на торговле сжиженным природным газом (СПГ), пишет турецкое издание Duvar.

Duvar: Россия всё больше внимания уделяет торговле СПГ
Фото: photozou.jp by 青空白帆, CC BY 2.1

Столкнувшись с санкциями, Москва стремится диверсифицировать экспорт и найти новые рынки для СПГ, в частности через проекты "Новатэка" и "Газпрома" — "Арктик СПГ 2", "Мурманск СПГ", "Усть-Луга".

Несмотря на проблемы с оборудованием и партнёрами из-за санкций, значительного экономического шока в краткосрочной перспективе не произошло. 

Duvar подчёркивает, что Россия серьёзно нацелена на торговлю СПГ с Китаем и другими странами, но также продолжает инвестировать в трубопроводы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
Последние материалы
Очередь из тысячи машин выстроилась перед Крымским мостом
Идеальные брови: советы по уходу и коррекции от профессионала
Елена Драпеко высказалась против запрета старых мультфильмов Disney
Американская гимнастка прокомментировала свою победу на олимпиаде цитатой Трампа
Как расторгнуть страховой договор и получить возврат средств
Кейт Миддлтон переживает из-за выхода нового сериала про её семью
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова могли потратить на отдых 4,2 млн рублей
Дударев: с 1 октября россиянам повысят зарплаты
Врач Залетова: при похудении можно есть мороженое
Россияне стали чаще путешествовать за границу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников