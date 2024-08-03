Россия хочет построить газовую империю: в Турции заявили о новой российской стратегии

В условиях западных санкций Россия усиливает акцент на торговле сжиженным природным газом (СПГ), пишет турецкое издание Duvar.
Столкнувшись с санкциями, Москва стремится диверсифицировать экспорт и найти новые рынки для СПГ, в частности через проекты "Новатэка" и "Газпрома" — "Арктик СПГ 2", "Мурманск СПГ", "Усть-Луга".
Несмотря на проблемы с оборудованием и партнёрами из-за санкций, значительного экономического шока в краткосрочной перспективе не произошло.
Duvar подчёркивает, что Россия серьёзно нацелена на торговлю СПГ с Китаем и другими странами, но также продолжает инвестировать в трубопроводы.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.