Россия хочет построить газовую империю: в Турции заявили о новой российской стратегии

Duvar: Россия всё больше внимания уделяет торговле СПГ

В условиях западных санкций Россия усиливает акцент на торговле сжиженным природным газом (СПГ), пишет турецкое издание Duvar.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, CC BY 2.1

Столкнувшись с санкциями, Москва стремится диверсифицировать экспорт и найти новые рынки для СПГ, в частности через проекты "Новатэка" и "Газпрома" — "Арктик СПГ 2", "Мурманск СПГ", "Усть-Луга".

Несмотря на проблемы с оборудованием и партнёрами из-за санкций, значительного экономического шока в краткосрочной перспективе не произошло.

Duvar подчёркивает, что Россия серьёзно нацелена на торговлю СПГ с Китаем и другими странами, но также продолжает инвестировать в трубопроводы.