Каждая пятая семья в России собрала всю сумму на обучение в вузе

20% российских семей уже накопили на высшее образование детей

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Каждая пятая российская семья, откладывающая на высшее образование ребенка, уже собрала необходимую сумму на весь период обучения, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, CC BY-SA 2.0

20% опрошенных родителей, которые откладывали деньги на образование, накопили достаточно средств для покрытия всех расходов на обучение.

В среднем, для оплаты учебы в вузе на весь срок требуется около 1,2-1,5 миллиона рублей, а в некоторых случаях — до 4 миллионов рублей.

Большинство семей (70%) начали откладывать деньги на образование в течение последнего года. Однако накопленных средств не хватит на все расходы. 20% семей откладывали деньги 1-3 года, а 10% — более трех лет.

Среди тех, кто начал откладывать деньги заранее, каждой второй семье удалось накопить необходимую сумму.

Те, кто не имеет средств на обучение, планируют оформить кредит, в основном образовательный.

Эксперты считают, что для успешного накопления на образование необходимо начинать инвестировать за пять лет до поступления ребенка в вуз.