Каждая пятая семья в России собрала всю сумму на обучение в вузе

Каждая пятая российская семья, откладывающая на высшее образование ребенка, уже собрала необходимую сумму на весь период обучения, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
20% опрошенных родителей, которые откладывали деньги на образование, накопили достаточно средств для покрытия всех расходов на обучение.
В среднем, для оплаты учебы в вузе на весь срок требуется около 1,2-1,5 миллиона рублей, а в некоторых случаях — до 4 миллионов рублей.
Большинство семей (70%) начали откладывать деньги на образование в течение последнего года. Однако накопленных средств не хватит на все расходы. 20% семей откладывали деньги 1-3 года, а 10% — более трех лет.
Среди тех, кто начал откладывать деньги заранее, каждой второй семье удалось накопить необходимую сумму.
Те, кто не имеет средств на обучение, планируют оформить кредит, в основном образовательный.
Эксперты считают, что для успешного накопления на образование необходимо начинать инвестировать за пять лет до поступления ребенка в вуз.
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