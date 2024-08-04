ГАЗ объявил о ежегодном корпоративном отпуске

Горьковский автозавод уходит в корпоративный отпуск

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Горьковский автозавод уходит в корпоративный отпуск с 5 по 18 августа, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info

Это традиционный ежегодный отпуск, который оплачивается в полном объеме и согласован с профсоюзом завода.

Несмотря на отпуск, часть подразделений продолжит работу. В это время на предприятиях будут проводиться модернизация оборудования, техническое обслуживание, ремонтные и наладочные работы, которые невозможно выполнить без остановки производства.

Горьковский автозавод производит легкие и среднетоннажные грузовики для различных отраслей промышленности России и зарубежья.