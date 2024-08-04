Слабый спрос на алмазы сохранится до 2026 года

Рынок алмазов останется в депрессивном состоянии еще на 1-2 года, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
Дмитрий Пучкарев из "БКС Мир инвестиций" прогнозирует, что период низких цен и слабого спроса на алмазы продлится еще как минимум один-два года.
Индекс цен на алмазы IDEX достиг пятилетнего минимума, упав на 14% за последний год.
Эксперт отмечает, что пока нет предпосылок для значительного улучшения ситуации.
По мнению Пучкарева, лишь серьезные рыночные потрясения, подобные тем, что были в разгар пандемии, могли бы изменить ситуацию в лучшую сторону.
Также положительным фактором могло бы стать снижение конкуренции с искусственными камнями и рост популярности бриллиантов среди молодого поколения. Однако эксперт считает эти сценарии маловероятными в ближайшем будущем.
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