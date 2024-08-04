Слабый спрос на алмазы сохранится до 2026 года

Индекс цен на алмазы упал до пятилетнего минимума

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок алмазов останется в депрессивном состоянии еще на 1-2 года, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: Wikipedia by Fatimazt, CC BY-SA 4.0

Дмитрий Пучкарев из "БКС Мир инвестиций" прогнозирует, что период низких цен и слабого спроса на алмазы продлится еще как минимум один-два года.

Индекс цен на алмазы IDEX достиг пятилетнего минимума, упав на 14% за последний год.

Эксперт отмечает, что пока нет предпосылок для значительного улучшения ситуации.

По мнению Пучкарева, лишь серьезные рыночные потрясения, подобные тем, что были в разгар пандемии, могли бы изменить ситуацию в лучшую сторону.

Также положительным фактором могло бы стать снижение конкуренции с искусственными камнями и рост популярности бриллиантов среди молодого поколения. Однако эксперт считает эти сценарии маловероятными в ближайшем будущем.