Светлана Иванова вышла из состава учредителей "Кристалл Девелопмент"

Светлана Иванова, бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова, вышла из состава учредителей компании "Кристалл Девелопмент", сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
Светлана Иванова владела 27,5% акций компании с 2012 по 2024 год. Сейчас единственным учредителем и генеральным директором "Кристалл Девелопмент" является Вадим Иванов.
"Кристалл Девелопмент" занимается производством частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов.
Напомним, что Тимур Иванов и его сообщник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Иванов не признает вину.
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