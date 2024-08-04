Светлана Иванова вышла из состава учредителей "Кристалл Девелопмент"

Бывшая жена экс-замминистра обороны РФ покинула "Кристалл Девелопмент"

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Светлана Иванова, бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова, вышла из состава учредителей компании "Кристалл Девелопмент", сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

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Светлана Иванова владела 27,5% акций компании с 2012 по 2024 год. Сейчас единственным учредителем и генеральным директором "Кристалл Девелопмент" является Вадим Иванов.

"Кристалл Девелопмент" занимается производством частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов.

Напомним, что Тимур Иванов и его сообщник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Иванов не признает вину.