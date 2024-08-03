В российских компаниях резко вырос спрос на работников из Африки: кто требуется чаще всего

HH: в России резко вырос спрос на работников из Кении

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские компании стали активно привлекать к работе граждан африканских стран. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сайта HeadHunter, имеющиеся в распоряжении РБК.

Фото: flickr.com by Кейт Холт, CC BY 2.0

Выяснилось, что больше всего для работы в России востребованы африканцы из Кении — количество вакансий для них увеличилось на 3 842% в первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За Кенией следуют Зимбабве — для граждан этой страны количество вакансий выросло на 1 400% и Камерун (+829%). Остальные места в рейтинге распределились следующим образом:

Замбия — 700%,

Алжир — 575%,

Уганда — 349%,

Маврикий — 278%.

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