В российских компаниях резко вырос спрос на работников из Африки: кто требуется чаще всего

Российские компании стали активно привлекать к работе граждан африканских стран. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сайта HeadHunter, имеющиеся в распоряжении РБК.
Выяснилось, что больше всего для работы в России востребованы африканцы из Кении — количество вакансий для них увеличилось на 3 842% в первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
За Кенией следуют Зимбабве — для граждан этой страны количество вакансий выросло на 1 400% и Камерун (+829%). Остальные места в рейтинге распределились следующим образом:
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