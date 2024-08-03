Эксперт назвал лучший способ сохранить деньги при высокой ключевой ставке в 2024 году

Банковский вклад поможет сохранить деньги при высокой ставке

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банковский вклад является оптимальным способом сохранить сбережения в условиях высокой ключевой ставки. Этот финансовый инструмент поможет не только сберечь деньги, но и приумножить их, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик портала Банки.ру Богдан Зварич.

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“Потенциальный вкладчик может найти для себя приемлемые условия на интересующем его горизонте вложения денежных средств”, — отметил он.

Эксперт рекомендовал обратить внимание на накопительные счета, но предупредил, что высокие ставки там действуют только в первые месяцы, после чего снижаются, если вкладчик не выполнит определённые условия. Преимуществом таких счетов Зварич назвал возможность пополнения и снятия денег без потери в процентах.

Также аналитик посоветовал тем, кто хочет выгодно вложить средства, присмотреться к облигациям с переменным купоном и денежным фондам.

По словам Зварича, рынка акций сейчас лучше остерегаться, так как бумаги могут резко падать. Для эффективной работы с ними требуются специальные знания в области инвестирования и хорошие аналитические способности.