Неожиданная прибавка к зарплате: эксперт рассказал, кому ждать сюрприза уже осенью

РИА Новости сообщает, что с 1 октября заработные платы некоторых работников бюджетной сферы вырастут на 4,5%. Об этом рассказал Дмитрий Дударев, директор по персоналу КРОС.
Повышение коснётся сотрудников силовых структур, военнослужащих, а также работников сельского и лесного хозяйства.
Для судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников определенных федеральных органов исполнительной власти индексация заработных плат была приостановлена до 1 января 2025 года.
Эксперт также отметил, что повышение зарплат в конкретную дату может касаться только тех профессий, чьи зарплаты формируются из государственного бюджета.
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