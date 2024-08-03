Легализация майнинга в России: хитрый обход санкций или просто модный тренд?

Зубец: легализация майнинга криптовалют - шаг в правильном направлении

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Алексей Зубец пояснил, что легализация майнинга криптовалют в России, одобренная Советом Федерации с ноября 2024 года, имеет целью облегчение обхода санкций.

Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

По его словам, закон позволит как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям заниматься майнингом, если они будут зарегистрированы в официальном реестре Минцифры или не превышают установленный лимит потребления электроэнергии.

Зубец подчеркнул, что криптовалюты могут стать способом обхода санкций и конвертации электроэнергии в деньги, особенно в регионах с дешевой электроэнергией, сообщает "Рамблер".