Легализация майнинга в России: хитрый обход санкций или просто модный тренд?

Экономист Алексей Зубец пояснил, что легализация майнинга криптовалют в России, одобренная Советом Федерации с ноября 2024 года, имеет целью облегчение обхода санкций.
По его словам, закон позволит как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям заниматься майнингом, если они будут зарегистрированы в официальном реестре Минцифры или не превышают установленный лимит потребления электроэнергии.
Зубец подчеркнул, что криптовалюты могут стать способом обхода санкций и конвертации электроэнергии в деньги, особенно в регионах с дешевой электроэнергией, сообщает "Рамблер".
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.