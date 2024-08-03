Секретный способ повысить пенсию: как россияне могут получить дополнительные средства

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Щербаченко: россияне могут увеличить свою пенсию за счёт компенсации по уходу

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Пётр Щербаченко сообщил, что россияне могут увеличить свою пенсию за счёт компенсации по уходу.

Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru, CC BY-SA 4.0

По словам Щербаченко, размер выплаты по уходу составляет 1,2 тысячи рублей в месяц. Эта сумма предназначена для поддержки тех россиян, которые не могут заботиться о себе самостоятельно, и добавляется к их пенсии.

Для оформления компенсации ухаживающему лицу необходимо посетить отделение Социального фонда России вместе с подопечным, где пенсионер должен написать заявление о согласии на уход, а ухаживающий — о назначении компенсации.

Также эту процедуру можно выполнить через портал Госуслуг, пишет "Лента.ру".