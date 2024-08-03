Секретный способ повысить пенсию: как россияне могут получить дополнительные средства

Кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Пётр Щербаченко сообщил, что россияне могут увеличить свою пенсию за счёт компенсации по уходу.
По словам Щербаченко, размер выплаты по уходу составляет 1,2 тысячи рублей в месяц. Эта сумма предназначена для поддержки тех россиян, которые не могут заботиться о себе самостоятельно, и добавляется к их пенсии.
Для оформления компенсации ухаживающему лицу необходимо посетить отделение Социального фонда России вместе с подопечным, где пенсионер должен написать заявление о согласии на уход, а ухаживающий — о назначении компенсации.
Также эту процедуру можно выполнить через портал Госуслуг, пишет "Лента.ру".
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