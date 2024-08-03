Россияне с низкими доходами могут стать свободными от налогов: новый законопроект внесён в Госдуму

В Госдуме предложили освободить россиян с низкими доходами от налогов

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Госдуму будет внесен законопроект, предлагающий освободить россиян с низкими доходами от уплаты налогов.

Фото: commons.wikimedia.org by ID 4653867, PDM

Инициативу, предполагающую налоговый вычет по НДФЛ для граждан с месячным заработком ниже 30 тысяч рублей, выдвинет группа депутатов от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС.

Предлагаемый документ вводит новый вид налогового вычета для людей с годовым доходом не превышающим 360 тысяч рублей и месячным доходом до 30 тысяч рублей.

Согласно пояснительной записке, такие граждане смогут вернуть до 46 800 рублей уплаченных налогов. Ожидается, что воспользоваться этим вычетом можно будет как через подачу налоговой декларации, так и через электронное заявление в личном кабинете налогоплательщика.