Европа выдыхает: Запад празднует окончание энергетического кризиса

Энергетический кризис в Европе считается завершенным, так как цены на газ, нефть и электричество снизились и стабилизировались на уровнях, существовавших до его начала, отметил Ваэль Саван из Shell.
Саван сообщил, что в текущем квартале наблюдается возврат к нормализованным уровням цен и маржи по сравнению с теми, что были до 2022 года.
Неоднократно утверждалось, что кризис в энергетическом секторе Европы подходит к концу. Причины завершения назывались различными, включая политические меры, рост импорта сжиженного природного газа (СПГ) и даже благоприятные погодные условия.
Например, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что страна нашла альтернативные источники для замены поставок российского газа и выразил гордость по этому поводу.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.