Европа выдыхает: Запад празднует окончание энергетического кризиса

Ваэль Саван: энергетический кризис в Европе закончился

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Энергетический кризис в Европе считается завершенным, так как цены на газ, нефть и электричество снизились и стабилизировались на уровнях, существовавших до его начала, отметил Ваэль Саван из Shell.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Саван сообщил, что в текущем квартале наблюдается возврат к нормализованным уровням цен и маржи по сравнению с теми, что были до 2022 года.

Неоднократно утверждалось, что кризис в энергетическом секторе Европы подходит к концу. Причины завершения назывались различными, включая политические меры, рост импорта сжиженного природного газа (СПГ) и даже благоприятные погодные условия.

Например, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что страна нашла альтернативные источники для замены поставок российского газа и выразил гордость по этому поводу.