Нефтяная чехарда в ЕС продолжается: Венгрия назвала Хорватию ненадежным транзитером нефти

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт проинформировал Еврокомиссию о том, что Хорватия не является надежным транзитером нефти, как сообщает РИА "Новости".
Он выразил надежду, что Еврокомиссия будет защищать интересы своих членов перед Украиной, которая ограничила транзит нефти из России.
Министр также отметил, что в ходе телефонного разговора с заместителем председателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом он пришел к выводу о расхождении в оценке ситуации.
Сийярто рассказал, что сообщил Домбровскису о проблемах, возникших из-за неустойчивости транзита нефти через Хорватию.
Он подчеркнул, что Еврокомиссия не должна позволять стране-кандидату ставить под угрозу безопасность энергоснабжения двух государств-членов ЕС.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.