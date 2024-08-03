Нефтяная чехарда в ЕС продолжается: Венгрия назвала Хорватию ненадежным транзитером нефти

Сийярто: Хорватия не является надежным транзитером нефти

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт проинформировал Еврокомиссию о том, что Хорватия не является надежным транзитером нефти, как сообщает РИА "Новости".

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Он выразил надежду, что Еврокомиссия будет защищать интересы своих членов перед Украиной, которая ограничила транзит нефти из России.

Министр также отметил, что в ходе телефонного разговора с заместителем председателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом он пришел к выводу о расхождении в оценке ситуации.

Сийярто рассказал, что сообщил Домбровскису о проблемах, возникших из-за неустойчивости транзита нефти через Хорватию.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия не должна позволять стране-кандидату ставить под угрозу безопасность энергоснабжения двух государств-членов ЕС.