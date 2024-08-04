Ким Дотком заявил о неизбежном крахе экономики США из-за БРИКС

Ким Дотком предрек крах США из-за новой финансовой системы БРИКС, сообщает РИА Новости.
Основатель Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что новая финансовая система БРИКС станет концом "глобального воровства" США и приведет к их экономическому краху.
По его мнению, США печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Дотком считает, что БРИКС положит конец этому и вызовет неизбежный крах американской экономики.
Напомним, что государственный долг США недавно превысил 35 триллионов долларов, что вызвало беспокойство в МВФ. Фонд призвал американские власти сократить долг, так как его рост уже негативно сказывается на инвестиционной привлекательности США.
В России также рассматривают создание многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы в рамках БРИКС.
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