Ким Дотком заявил о неизбежном крахе экономики США из-за БРИКС

Финансовая система БРИКС приведёт к краху американской экономики

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ким Дотком предрек крах США из-за новой финансовой системы БРИКС, сообщает РИА Новости.

Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

Основатель Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что новая финансовая система БРИКС станет концом "глобального воровства" США и приведет к их экономическому краху.

По его мнению, США печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Дотком считает, что БРИКС положит конец этому и вызовет неизбежный крах американской экономики.

Напомним, что государственный долг США недавно превысил 35 триллионов долларов, что вызвало беспокойство в МВФ. Фонд призвал американские власти сократить долг, так как его рост уже негативно сказывается на инвестиционной привлекательности США.

В России также рассматривают создание многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы в рамках БРИКС.