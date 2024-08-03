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Новый закон сокращает время на оформление лицензий для алкогольной продукции

Сенаторы упростили получение лицензий на производство алкоголя

Экономика

Сенаторы упростили процедуру получения лицензий на производство и оборот алкоголя, сообщает РИА Новости.

Сенаторы упростили получение лицензий на производство алкоголя
Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles, PDM

Новый закон ускорит процесс выдачи лицензий, сократит количество необходимых документов и сделает процедуру более прозрачной. 

Информация для получения лицензии будет проверяться онлайн с помощью системы межведомственного взаимодействия, что значительно сократит время ожидания. 

Закон также уточняет основания для отказа в выдаче лицензии и исключает из-под лицензирования производство и оборот красителей, красок и лаков для мебельной промышленности и полиграфии. 

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением ряда норм, для которых установлен иной срок.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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