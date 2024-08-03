Новый закон сокращает время на оформление лицензий для алкогольной продукции

Сенаторы упростили получение лицензий на производство алкоголя

Сенаторы упростили процедуру получения лицензий на производство и оборот алкоголя, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles, PDM

Новый закон ускорит процесс выдачи лицензий, сократит количество необходимых документов и сделает процедуру более прозрачной.

Информация для получения лицензии будет проверяться онлайн с помощью системы межведомственного взаимодействия, что значительно сократит время ожидания.

Закон также уточняет основания для отказа в выдаче лицензии и исключает из-под лицензирования производство и оборот красителей, красок и лаков для мебельной промышленности и полиграфии.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением ряда норм, для которых установлен иной срок.