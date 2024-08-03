Сбербанк планирует согласовать с ЦБ и НСПК внедрение единого платежного QR-кода

Сбербанк надеется договориться с ЦБ и НСПК о едином QR-коде для платежей

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сбербанк заявил о готовности к сотрудничеству с ЦБ и НСПК по созданию единого платежного QR-кода, сообщает РИА Новости.

Фото: www.flickr.com by Web Summit, CC BY 2.0

Старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых сообщил, что банк уверен в возможности достичь договоренности с регулятором и оператором платежной системы "Мир" по этому вопросу.

Напомним, что в июне ЦБ совместно с НСПК и несколькими банками запустил пилотный проект по использованию универсального платежного QR-кода. Сбербанк же, в свою очередь, совместно с Альфа-банком и Т-банком создал консорциум для внедрения собственного единого платежного QR-кода, который должен стать альтернативой QR-коду ЦБ.

"Мы развивали свою платформу с 2019 года, сейчас к ней подключено 18 банков. Совместно с банками-партнерами мы предлагаем НСПК интегрировать нашу платформу для объединения игроков, чтобы клиент мог с любым мобильным приложением, без необходимости обновления, прочитать QR и у него прошла бы оплата — по СБП, через банки-партнеры, в дальнейшем туда же можно интегрировать оплату цифровым рублем", — поделился Дмитрий Малых.