Налоговый суд США обязал Coca-Cola выплатить 6 миллиардов долларов

Суд США обязывает Coca-Cola выплатить рекордный штраф за неуплату налогов

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Суд в США признал корпорацию Coca-Cola виновной в неуплате налогов, сообщает РИА Новости.

Фото: Wikimedia Commons by Conrad Poirier, PDM

Налоговый суд США вынес решение по текущему налоговому делу между Coca-Cola Company и Службой внутренних доходов США. Суд обязал копанию выплатить около 2,7 миллиарда долларов, а с учетом процентов общая сумма составит примерно 6 миллиардов долларов.

Эта сумма может стать рекордной для американской корпорации. Власти США обвиняли компанию в уклонении от уплаты федеральных налогов и в том, что компания перекладывала доходы на иностранные подразделения в течение почти десяти лет.

Несмотря на решение суда, в Coca-Cola считают, что власти неверно истолковали законодательство, и намерены подать апелляцию.