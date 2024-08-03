Налоговый суд США обязал Coca-Cola выплатить 6 миллиардов долларов

Суд в США признал корпорацию Coca-Cola виновной в неуплате налогов, сообщает РИА Новости.
Налоговый суд США вынес решение по текущему налоговому делу между Coca-Cola Company и Службой внутренних доходов США. Суд обязал копанию выплатить около 2,7 миллиарда долларов, а с учетом процентов общая сумма составит примерно 6 миллиардов долларов.
Эта сумма может стать рекордной для американской корпорации. Власти США обвиняли компанию в уклонении от уплаты федеральных налогов и в том, что компания перекладывала доходы на иностранные подразделения в течение почти десяти лет.
Несмотря на решение суда, в Coca-Cola считают, что власти неверно истолковали законодательство, и намерены подать апелляцию.
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