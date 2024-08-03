Состояние Джеффа Безоса сократилось на $21 млрд из-за искусственного интеллекта

Состояние Джеффа Безоса уменьшилось на 21 миллиард долларов

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Состояние Джеффа Безоса уменьшилось более чем на 21 миллиард долларов после заявления Amazon.com Inc. о продолжении крупных инвестиций в искусственный интеллект, несмотря на возможное снижение краткосрочной прибыли.

Фото: www.flickr.com by Los Angeles Air Force Base Space and Missile System Center, PDM

Акции компании упали на 13%, что снизило состояние Безоса до 185,3 миллиарда долларов, по данным Индекса миллиардеров Bloomberg. Это значительное падение, уступающее лишь его потере в 36 миллиардов долларов после развода в 2019 году.

Amazon отчиталась о выручке за второй квартал, не оправдавшей ожидания аналитиков из-за слабости в бизнесе электронной коммерции, несмотря на сильные облачные вычисления.

Главный исполнительный директор Энди Джасси проводит кампанию по сокращению расходов для инвестиций в искусственный интеллект, что вызывает опасения инвесторов относительно капитальных затрат и их влияния на прибыль. Инвесторы также выражают тревогу по поводу прибыли, связанной с искусственным интеллектом, что привело к снижению индекса Nasdaq 100 более чем на 2 триллиона долларов за три недели.