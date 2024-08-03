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Россия замедляет бурение: что стоит за сокращением добычи нефти?

Российские нефтяные компании снижают темпы бурения

2:14
Экономика

Российские нефтяные компании снизили темпы бурения в 2024 году по сравнению с прошлогодними рекордами, в связи с выполнением обязательств по соглашению ОПЕК+ и стабилизацией мирового нефтяного рынка.

Российские нефтяные компании снижают темпы бурения
Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

С января по июнь в России пробурили 14 370 километров эксплуатационных скважин, что на 2,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Это сокращение связано с добровольным сотрудничеством России с другими странами ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, для поддержания стабильных уровней добычи нефти и ограничения инвестиций в бурение.

Россия реализует два этапа сокращения добычи: первое сокращение составило 500 000 баррелей в день, а второе — 471 000 баррелей в день с июня по сентябрь. Несмотря на сокращения, в июне добыча составила 9,139 млн баррелей в день, что выше согласованных уровней, но Россия планирует дополнительные сокращения в конце 2024 и в 2025 году. Замедление темпов бурения также обусловлено снижением загрузки нефтеперерабатывающих заводов, которое может быть связано с атаками украинских беспилотников, сообщает ProFinance.

Тем не менее, российская нефтяная промышленность продемонстрировала устойчивость к санкциям, введённым Западом, направленным на ограничение добычи нефти. В 2022 и 2023 годах общий объем бурения в России увеличился на 7,5%, с заметным ростом доли горизонтального бурения. Аналитики считают, что Россия смогла сохранить производственные мощности на уровне 10,5 млн баррелей в день, несмотря на снижение добычи до 9 млн баррелей в день. Прогнозируется, что общий объем бурения в 2024 году сократится до 29 400 километров, но в 2025 году снова превысит 30 000 километров.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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