Экономика США стоит на краю обрыва: финансовая система БРИКС уничтожит доллар

Эксперт предрёк крах экономики США из-за финансовой системы БРИКС

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бывший владелец Megaupload и бизнесмен Ким Дотком выразил уверенность, что новая финансовая система БРИКС разрушит экономику США, сообщает EADaily.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Он считает, что США ежедневно занимают 10 миллиардов долларов, печатая деньги за счет других стран, использующих доллар как резервную валюту. По его мнению, новая система БРИКС положит конец этому, что приведет к экономическому разрушению США.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила планы создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы "Бридж" в рамках БРИКС. Над этой задачей уже работают специалисты Минфина России и Центробанка.