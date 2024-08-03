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Экономика США стоит на краю обрыва: финансовая система БРИКС уничтожит доллар

Эксперт предрёк крах экономики США из-за финансовой системы БРИКС

0:44
Экономика

Бывший владелец Megaupload и бизнесмен Ким Дотком выразил уверенность, что новая финансовая система БРИКС разрушит экономику США, сообщает EADaily.

Эксперт предрёк крах экономики США из-за финансовой системы БРИКС
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Он считает, что США ежедневно занимают 10 миллиардов долларов, печатая деньги за счет других стран, использующих доллар как резервную валюту. По его мнению, новая система БРИКС положит конец этому, что приведет к экономическому разрушению США.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила планы создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы "Бридж" в рамках БРИКС. Над этой задачей уже работают специалисты Минфина России и Центробанка.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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