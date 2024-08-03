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Переезд госкомпаний из Москвы в регионы может обернуться провалом: экономисты выразили сомнения

Эксперты сомневаются в эффективности перемещения госкомпаний из Москвы в регионы

1:44
Экономика

По итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Президент России Владимир Путин поручил подготовить планы по перемещению государственных компаний из Москвы в регионы, чтобы увеличить доходы местных бюджетов.

Эксперты сомневаются в эффективности перемещения госкомпаний из Москвы в регионы
Фото: commons.wikimedia.org by Боевая машина, CC BY-SA 4.0

Это предложение не ново и обсуждалось ранее. В числе возможных переезжающих компаний упоминаются "Роснефть" и "Газпром". Однако экономисты сомневаются в возможности реализации этой идеи, так как большинство государственных корпораций привыкли решать свои вопросы в Москве. Концентрация компаний в столице обусловлена более развитой инфраструктурой и доступом к власти.

Экономист Константин Селянин указывает, что текущая система распределения финансовых потоков между регионом и центром работает неэффективно. Переезд компаний может помочь перераспределению налоговых доходов, однако для реальных изменений необходимо пересмотреть налоговую систему. В настоящее время налог на прибыль, который остается в регионах, составляет значительную часть доходов, но более значимый налог на добычу полезных ископаемых полностью поступает в федеральный бюджет, сообщает muksun.fm.

Селянин подчеркивает, что проблема заключается не только в централизации, но и в общей системе функционирования. Прежде чем принимать решения о перемещении, следует решать вопросы налогового распределения, чтобы увеличить доходы регионов без необходимости физического переезда компаний. Новое предложение видится экспертами как политическое, а не экономическое, и оно не решит фундаментальных проблем межбюджетных распределений.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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