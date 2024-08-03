В 2023 году выпуск сыра в РФ превысил 800 тысяч тонн

Производство сыра в России удвоилось за 10 лет после введения продэмбарго

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

За 10 лет с момента введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года производство сыра в России удвоилось, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

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В прошлом году объем производства превысил 800 тысяч тонн.

Российские производители сыра не только удовлетворяют внутренний спрос, предлагая качественную и разнообразную продукцию, но и развивают экспорт.

За прошедшее десятилетие в стране появилось множество фермерских сыроварен: сейчас их более тысячи, и каждая из них производит уникальную продукцию, представленную в каждом регионе. Следующая задача — продвижение бренда российского сыра на мировом рынке, где он сможет успешно конкурировать с известными марками.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут совместно с председателем ассоциации "Народный фермер" Олегом Сиротой участвовала в закладке первого камня нового завода АО "Истринская сыроварня". Строительство планируется начать осенью 2024 года, мощность переработки молока составит 120 тонн в сутки.

На сырном фестивале свою продукцию представили около 300 участников из более чем 50 регионов России.