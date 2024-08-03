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В России наблюдается стабильный рост спроса на автомобильные шины в первом полугодии 2024 года

Спрос на автомобильные шины в РФ увеличился на 15% в первом полугодии 2024 года

2:12
Экономика

В России за первые шесть месяцев 2024 года зафиксирован стабильный рост спроса на автомобильные шины, который увеличился на 15%, передает auto.mail.ru.

Спрос на автомобильные шины в РФ увеличился на 15% в первом полугодии 2024 года
Фото: Wikipedia by TUBS, CC BY-SA 3.0

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), с января по июнь наибольшей популярностью пользовались шины для легковых автомобилей, которые составили 86,2% всех розничных продаж. Второе место занимают легкогрузовые шины для среднетоннажных грузовиков, автобусов и другой техники (5%). На другие типы шин пришлось 3,3% продаж, а на шины для грузовиков — 2,8%. Мотоциклетные шины составили лишь 1,6% рынка.

Цены на шины также выросли вместе с увеличением спроса. Средняя стоимость одной летней шины в первой половине 2024 года составила 5,8 тыс. рублей, что на 13,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Всесезонные шины подорожали на 13,2%, до 8,2 тыс. рублей за штуку. Цены на шипованные зимние шины увеличились на 8,8%, до 7,3 тыс. рублей, а нешипованные — на 10,5%, до 5,8 тыс. рублей.

Расходы россиян на шины также выросли на 35,7%. В первой половине 2023 года было потрачено 175,7 млрд рублей, а за тот же период 2024 года — 238,5 млрд рублей, что на 62,8 млрд рублей больше.

Представители отрасли уверены, что дефицита автомобильных шин в России не будет, так как производственные мощности могут удовлетворить спрос. Кроме того, весь объем, ранее отправляемый на экспорт, теперь остается в стране.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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