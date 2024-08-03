Китай доминирует в переработке полезных ископаемых

Китай лидирует в мире по добыче важнейших полезных ископаемых

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Спрос на полезные ископаемые, такие как медь, кобальт, литий и никель, стремительно растет, пишет Zero Hedge.

Фото: flickr.com by Леандро Нейман Чуффо, CC BY 2.0

Это сырье используется в ряде новых технологий, от электромобилей до ветряных турбин. Эта. тенденция будет усиливаться, и мировое производство кобальта, графита и лития увеличится почти в шесть раз в период до 2050 года.

На долю Китая приходится около двух третей мировых мощностей по переработке важнейших полезных ископаемых.

Хотя добыча этих природных богатств ведется по всему миру, на долю Китая в настоящее время приходится более половины мирового объема переработки алюминия, лития и кобальта, около 90% производства редкоземельных металлов, марганца и 100% природного графита. Кроме того, более трети мировой переработки меди и никеля осуществляется в Китае.