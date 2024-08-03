Китай доминирует в переработке полезных ископаемых

Спрос на полезные ископаемые, такие как медь, кобальт, литий и никель, стремительно растет, пишет Zero Hedge.
Это сырье используется в ряде новых технологий, от электромобилей до ветряных турбин. Эта. тенденция будет усиливаться, и мировое производство кобальта, графита и лития увеличится почти в шесть раз в период до 2050 года.
На долю Китая приходится около двух третей мировых мощностей по переработке важнейших полезных ископаемых.
Хотя добыча этих природных богатств ведется по всему миру, на долю Китая в настоящее время приходится более половины мирового объема переработки алюминия, лития и кобальта, около 90% производства редкоземельных металлов, марганца и 100% природного графита. Кроме того, более трети мировой переработки меди и никеля осуществляется в Китае.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.