Сдача квартир приносит в три раза меньше, чем депозиты в банках

Доходность от сдачи квартир в России втрое ниже доходности банковских вкладов

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доходность от сдачи квартир в крупных российских городах в три раза ниже, чем от банковских вкладов, сообщает РИА Новости.

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Владельцы квартир могут рассчитывать на доходность в среднем 6,6%, в то время как ставки по депозитам достигают 19%.

Исследование включало 35 городов с населением от 500 тысяч человек, в том числе Сочи, Калининград, Московскую и Ленинградскую области. Средняя доходность от сдачи однокомнатных квартир на вторичном рынке в крупных городах РФ в июле 2024 года составила 6,6%, увеличившись на 0,8 процентного пункта за год.

Цены на квартиры выросли на 13% за год, ставки сдачи "однушек" — на 29%. Повышение ключевой ставки в конце 2023 года и в июле 2024-го улучшило условия по банковским депозитам, которые в конце июля предлагались под 15-19% годовых.

Сейчас покупка квартиры для сдачи в аренду менее выгодна, чем вложение средств в банк.

Самая высокая доходность от сдачи — в Хабаровске, Калининграде и Ижевске (8-9% годовых). В Москве доходность составляет 6,2%, в Санкт-Петербурге — 6%.

Наименьшую доходность получают владельцы квартир в Севастополе (4,2%), Казани и Набережных Челнах (5,2-5,6%).

Средняя годовая аренда по крупным городам РФ оценивается в 330 тысяч рублей.

Наибольший доход от сдачи в абсолютном выражении получают владельцы квартир в Москве (768 тысяч рублей в год), Сочи (697 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (506 тысяч рублей).