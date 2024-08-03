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Льготная ставка по ипотеке сохранится при смене IT-компании в течение полугода

IT-ипотека сохраняется при смене аккредитованных компаний

1:29
Экономика

IT-специалисты, взявшие льготную ипотеку, смогут переходить из одной аккредитованной IT-компании в другую без ограничений, если перерыв не превысит полгода, сообщает РИА Новости.

IT-ипотека сохраняется при смене аккредитованных компаний
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, PDM

С момента введения льготной ипотеки это условие действовало. Позже требование смягчили, установив минимальный срок работы в аккредитованных компаниях в пять лет.

Сейчас возвращены исходные условия, и работа в отрасли обязательна на протяжении всего срока ипотеки. Специалисты должны проработать в аккредитованной компании не менее трех месяцев.

Компания должна не только быть аккредитованной, но и получать налоговые льготы, включая пониженный тариф по страховым взносам. Список таких компаний будет формироваться налоговой службой и передаваться в Минцифры, которое затем направит его в банки.

Правительство РФ продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года с новыми условиями с 1 августа. Максимальная ставка составляет 6% годовых, максимальная сумма кредита — 9 миллионов рублей, программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург.

Минимальная зарплата для получения льготного кредита составляет 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ в городах-миллионниках и Московской и Ленинградской областях, а в остальных населенных пунктах — от 90 тысяч рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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