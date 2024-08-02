Продажи Lada в июле выросли на 28% по сравнению с прошлым годом

Продажи автомобилей Lada в России в июле выросли на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 37,6 тысячи единиц, сообщает "АвтоВАЗ".
Компания реализовала 37 645 автомобилей, включая 19 796 штук Granta, 8 419 штук Vesta, 757 штук Largus, 7 899 штук семейства NIVA и 774 легких коммерческих автомобиля.
Общее количество продаж в июле 2024 года на 28% выше, чем в июле 2023 года, но на 5% ниже показателей июня этого года, что объясняется сезонными колебаниями спроса.
В "АвтоВАЗе" отметили, что план продаж на июль составлял 40,2 тысячи автомобилей Lada, и он был выполнен на 94% из-за изменений в структуре российского автомобильного рынка. Компания указала на снижение продаж более оснащенных версий Lada Vesta.
Эта тенденция связана с тем, что 85% продаж Vesta в высоких комплектациях осуществлялись с использованием кредитов, которые сейчас стали менее доступными.
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