Продажи Lada в июле выросли на 28% по сравнению с прошлым годом

"АвтоВАЗ" увеличил продажи Lada в июле на 28%

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Продажи автомобилей Lada в России в июле выросли на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 37,6 тысячи единиц, сообщает "АвтоВАЗ".

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Компания реализовала 37 645 автомобилей, включая 19 796 штук Granta, 8 419 штук Vesta, 757 штук Largus, 7 899 штук семейства NIVA и 774 легких коммерческих автомобиля.

Общее количество продаж в июле 2024 года на 28% выше, чем в июле 2023 года, но на 5% ниже показателей июня этого года, что объясняется сезонными колебаниями спроса.

В "АвтоВАЗе" отметили, что план продаж на июль составлял 40,2 тысячи автомобилей Lada, и он был выполнен на 94% из-за изменений в структуре российского автомобильного рынка. Компания указала на снижение продаж более оснащенных версий Lada Vesta.

Эта тенденция связана с тем, что 85% продаж Vesta в высоких комплектациях осуществлялись с использованием кредитов, которые сейчас стали менее доступными.