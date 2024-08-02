ЕС может потерять четверть импорта минтая из-за запрета на российскую рыбу

Минтай — наш! ЕС может остаться без российской рыбы из-за новых санкций

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Обсуждаемый в ЕС запрет на импорт свежей рыбы из России может привести к утрате более четверти импорта минтая, сообщает РИА Новости.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

В конце июля немецкая газета Die Welt сообщила, что ЕС рассматривается ужесточение запрета на импорт российских морепродуктов, включая свежую рыбу. В частности, российский минтай, популярный среди европейских потребителей, составляет значительную часть рынка. В Германии на долю минтая приходится 19% потребляемой рыбы.

В 2023 году Евросоюз импортировал минтая на сумму более 1 миллиарда евро, из которых 26,3% (или 266 миллионов евро) приходилось на Россию.

В случае введения запрета ЕС потеряет более четверти импорта минтая.

В 2022 году доля России в поставках минтая составляла 27,9% (230 миллионов евро), а в 2021 году — 20% (166 миллионов евро).

В весовом выражении импорт российского минтая в 2023 году составил 84,2 тысячи тонн, в 2022 году — 80,5 тысяч тонн, а в 2021 году — 57,6 тысяч тонн.

В 2023 году объем поставок всей свежей и мороженой рыбы из России в ЕС составил 312,7 миллионов евро, что на 16% меньше, чем в 2022 году (371,8 миллиона евро).