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Россия увеличила экспорт продуктов

Россия увеличила экспорт мяса и молочной продукции

2:48
Экономика

В этом году Россия отмечает десятилетие с момента введения продовольственного эмбарго, запретив ввоз некоторых продуктов из стран Запада в ответ на их санкции, сообщает РИА Новости.

Россия увеличила экспорт мяса и молочной продукции
Фото: Adobe Stock by spyrakot, PDM

Эти ограничения не вызвали дефицита: Россия значительно увеличила экспорт продукции из списка эмбарго из других стран, а по некоторым позициям стала чистым экспортером.

Продовольственное эмбарго было введено в августе 2014 года против стран, поддержавших антироссийские санкции из-за присоединения Крыма. Первоначально меры вводились на год, но с тех пор их регулярно продлевают.

Россия не раскрывает данные по поставкам, а ФАО делает это с задержкой: последние актуальные данные относятся к 2022 году.

Наиболее заметные изменения касаются йогуртов: в 2014 году Россия импортировала 20 тысяч тонн йогуртов, а экспортировала на тысячу тонн меньше. В 2022 году экспорт превысил импорт в 2312 раз — 14,7 тысячи тонн против 6,34 тонны.

Россия также увеличила экспорт мясной продукции. Самые значительные изменения наблюдаются у соленого, копченого мяса и мяса в рассоле: если в 2014 году импорт превышал экспорт в 36 раз, то в 2022 году экспорт (417 тонн) превысил импорт (2,6 тонны) в 160 раз.

Также Россия значительно увеличила экспорт жира домашней птицы (в 24 раза — 48 тонн против 2 тонн), курятины (в 4 раза — 217 тысяч тонн против 49,6 тысячи), утки (в 2 раза — 257 тонн против 129,5 тонны), индейки (в 17,5 раза — 18,1 тысячи тонн против 1,03 тысячи), заготовок из домашней птицы (в 23 раза — 20,9 тысячи тонн против 896 тонн) и свинины (в 1,3 раза — 15,4 тысячи тонн против 12,2 тысячи тонн).

Из растительных продуктов Россия значительно увеличила экспорт гороха, который втрое превысил импорт (280 тонн против 85 тонн). В 2014 году импорт гороха на 22% превышал экспорт.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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