"Победить бедность": россиянам с низким доходом предложили выплачивать до 46 800 тысяч рублей

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким готовится внести в Госдуму законопроект, предлагающий введение налогового вычета на уплату НДФЛ для граждан с доходом до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает URA.RU.
Проект закона вводит новый тип стандартного налогового вычета, который позволит гражданам, зарабатывающим не более 30 тысяч рублей в месяц и имеющим совокупный годовой доход не выше 360 тысяч рублей, возвращать до 46 800 рублей, уплаченных в виде налога на доход физических лиц, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы предлагают сделать возможным получение вычета как при подаче налоговой декларации, так и через упрощённую процедуру — путём отправки заявления в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.
Также законопроект предусматривает повышение порогового значения дохода, позволяющего получать стандартный налоговый вычет на несовершеннолетних детей, до 500 тысяч рублей вместо 350 тысяч рублей, как сейчас.
"Люди в России одинаково платят налоги, но получают почему-то совершенно разный набор услуг, помощи, поддержки. Так быть не должно. Достойная жизнь должна быть не только в Москве. Мы считаем, что людей с доходом ниже 30 тыс. рублей нужно от налогового бремени освободить. Сегодня наша главная цель — победить бедность. И победить её честно, а не рисовать в отчетах показатели, перебрасывая деньги с оклада на премию и оставляя людей ни с чем. В пятницу внесём соответствующий проект закона в Госдуму", — сообщил Слуцкий.
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