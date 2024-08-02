Помидорный бум: российские производители томатной продукции могут вытеснить импортных

В России после огуречного бума начался помидорный

4:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы в России отмечается серьёзный рост производства помидорной продукции: с 2019 по 2023 год объёмы производства выросли на 7% — с 613 до 655 тыс. тонн, чему способствовало увеличение спроса. Самый большой прогресс отмечается в выпуске томатной пасты и пюре — на 15,4%, с 197 до 227 тыс. тонн. Такие данные приводит BusinesStat.

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Отмечается, что рост объёмов отечественной томатной продукции обусловлен не только повышением спроса на такие продукты, но и возросшим интересом населения к домашней кулинарии и здоровому питанию.

Самообеспечение России томатами постепенно растёт, хотя всё ещё не идеален — в 2023 году он достиг лишь 65%. Для сравнения, по огурцам он составил 95%. Доля импортных помидоров на рынке составляет около 35%, что обусловлено различиями в климатических условиях со странами-импортёрами, требованиями к качеству сырья, а также особенностями производственных технологий. Российским производителям томатной пасты не хватает собственного сырья для производства и заводов для её выпуска.

"В условиях санкций поставки томатной пасты и пюре из стран ЕС существенно сократились. Собственных мощностей российских заводов оказалось недостаточно для покрытия возросшего спроса. Ранее такой вид деятельности был непопулярен у аграриев. Значительная доля производителей томатной продукции выпускала товары, используя уже готовую пасту, в том числе зарубежных компаний. Поэтому высокие темпы роста сейчас могут быть связаны с низкой базой сравнения", — пояснила доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

Из-за этого российским производителям сейчас приходится конкурировать с импортной томатной пастой, в том числе из КНР, отметила она. Лебединская подчеркнула, что импортозамещение необходимо, так как в условиях санкций импортная продукция становится слишком дорогой для россиян.

Внутреннее производство помидоров обеспечит продовольственную безопасность страны и сделает цены на томатную продукцию более предсказуемыми, уверен и управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он отметил ежегодный рост числа тепличных хозяйств для выращивания помидоров, включая Ленобласть, Ставропольский край, Республику Башкортостан и Северную Осетию.

С 2018 по 2023 год выпуск тепличных томатов вырос на треть, а их рентабельность достигла рекордных 22,8% без учета субсидий.

Лидерами по производству отечественных тепличных помидоров стал Ставропольский край. Серьёзные успехи отмечены в Краснодарском крае, а также Липецкой, Московской, Калужской, Воронежской и Тамбовской областях — на них приходится более 50% общего объема производимой томатной продукции.

По данным Минсельхоза, выращивание томатов в открытом грунте выросло в 1,2 раза (1,1 млн лет) за последние 5 лет. Основной прирост наблюдается в Астраханской и Волгоградской областях, Кабардино-Балкарской Республике — на них приходится около 95% грунтовых томатов

"Риски для роста производства томатов — это в первую очередь погодные условия, а также обеспеченность семенами, так как по семенному хозяйству России ещё далеко до самообеспечения", — отметил Гришунин.

Эксперт добавил, что с целью снизить потери продукции на стадии сортировки, упаковки и маркировки производители начали применять передовые технологии, включая искусственный интеллект.

По словам Гришунина, развитие томатного производства в России тормозит высокая стоимость инвестиций.

"И здесь критичной является государственная поддержка в виде льготных кредитов. Если хозяйства будут платить проценты по текущим ставкам, то помидоры в России станут золотыми", — подчеркнул он.

Гришунин добавил, что поддержка государства необходима и инвестициях в семенное хозяйство, без чего создать продовольственную безопасность России невозможно.