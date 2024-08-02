Белорусская техника захватывает Россию: масштабное расширение мультибрендовых центров

Белоруссия планирует расширение сети мультибрендовых центров продажи и сервисного обслуживания техники на территории Российской Федерации.
В настоящее время в России функционируют три таких центра: в Новосибирской области, Республике Татарстан и Кемеровской области. Эти центры работают на базе крупных белорусских предприятий, таких как "МТЗ" и "БЕЛАЗ".
По информации пресс-службы министерства промышленности Белоруссии, идет работа над созданием еще пяти мультибрендовых центров в Приморском крае, Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге. Кроме того, рассматривается возможность открытия еще четырех центров в Республике Саха (Якутия), Омской и Орловской областях и Чеченской Республике, сообщает РИА Новости.
На совещании министр промышленности РБ Александр Ефимов отметил необходимость расширения ассортимента продукции, представленной в этих центрах, добавив к ней продукцию белорусских станкостроительных предприятий.
Эти шаги являются частью утвержденной стратегии по развитию товаропроводящей сети Белоруссии за рубежом на 2024-2025 годы, что позволит укрепить позиции белорусских производителей и расширить их присутствие на российском рынке.
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