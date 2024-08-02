ЕС может потерять 266 миллионов евро из-за запрета на российскую рыбу

ЕС обсуждает запрет на импорт свежей рыбы из России

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

В настоящее время в Европейском союзе обсуждается возможность введения запрета на импорт свежей рыбы из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, PDM

Это может повлиять на более чем четверть импорта минтая в ЕС, как показали данные платформы Eurostat, предоставленные РИА Новости.

По информации немецкой газеты Die Welt, в ЕС рассматривается ужесточение запрета на импорт российских морепродуктов, включая свежую рыбу.

Минтай, производимый в России и США, пользуется особой популярностью в Европе, особенно в Германии, где он составляет 19% от общего потребления рыбы. В 2023 году Евросоюз импортировал минтая на сумму более 1 миллиарда евро, из которых 26,3% пришлось на поставки из России. Введение запрета может привести к потере более четверти импортируемого минтая.

Доля поставок российского минтая в 2022 году составляла 27,9%, а в 2021 году — 20%. В весовом выражении в 2023 году было импортировано 84,2 тысячи тонн минтая из России.

Общая стоимость импорта свежей и мороженой рыбы из России в ЕС в 2023 году составила 312,7 миллиона евро, что на 16% ниже, чем в 2022 году, когда она достигала 371,8 миллиона евро.