В Венгрии нашли виновных: блокировку поставок российской нефти придумала не Украина

Сийярто: блокировку поставок российской нефти придумали в Брюсселе

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что блокировка поставок российской нефти в Венгрию и Словакию была инициирована не Киевом, а Брюсселем с целью шантажа.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

По его словам, если Еврокомиссия за прошедшую неделю не предприняла никаких действий, это может свидетельствовать о двух вещах: либо она слишком слаба, чтобы заставить Украину учитывать интересы двух стран-членов ЕС, либо вся эта ситуация была задумана не в Киеве, а в Брюсселе.

"Еврокомиссия хочет шантажировать две выступающие за мир страны", — написал он в своей социальной сети.