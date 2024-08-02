В Венгрии нашли виновных: блокировку поставок российской нефти придумала не Украина

Глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что блокировка поставок российской нефти в Венгрию и Словакию была инициирована не Киевом, а Брюсселем с целью шантажа.
По его словам, если Еврокомиссия за прошедшую неделю не предприняла никаких действий, это может свидетельствовать о двух вещах: либо она слишком слаба, чтобы заставить Украину учитывать интересы двух стран-членов ЕС, либо вся эта ситуация была задумана не в Киеве, а в Брюсселе.
"Еврокомиссия хочет шантажировать две выступающие за мир страны", — написал он в своей социальной сети.
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