Немецкая блокада: сокращение газовых потоков может привести к энергетическому коллапсу в Европе

В Европейском союзе разгорелся спор по поводу распределения газовых потоков, сообщает РИА Новости. Чехия обвинила Германию в намеренном сокращении пропускной способности трубопровода на границе, что может привести к значительным экономическим последствиям.
Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что немецкая компания Gascade Gastransport с 1 октября планирует уменьшить выходную мощность более чем в четыре раза — с 69 ГВт·ч до 14,5 ГВт·ч.
Gascade объяснила это решение общим снижением объемов газа из-за прекращения российского импорта. Согласно данным Eurostat, в первом квартале 2024 года поставки газа, нефти и нефтепродуктов в ЕС снизились на 10,4%, до 183,8 млн тонн.
Эксперты предупреждают, что такие действия могут вызвать топливный кризис в странах ЕС, включая Чехию, Венгрию, Словакию, Австрию, Польшу и Молдавию.
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