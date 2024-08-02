Немецкая блокада: сокращение газовых потоков может привести к энергетическому коллапсу в Европе

В ЕС разгорается спор из-за распределения газовых потоков

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Европейском союзе разгорелся спор по поводу распределения газовых потоков, сообщает РИА Новости. Чехия обвинила Германию в намеренном сокращении пропускной способности трубопровода на границе, что может привести к значительным экономическим последствиям.

Фото: flickr.com by Ivan Radic, CC BY 2.0

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что немецкая компания Gascade Gastransport с 1 октября планирует уменьшить выходную мощность более чем в четыре раза — с 69 ГВт·ч до 14,5 ГВт·ч.

Gascade объяснила это решение общим снижением объемов газа из-за прекращения российского импорта. Согласно данным Eurostat, в первом квартале 2024 года поставки газа, нефти и нефтепродуктов в ЕС снизились на 10,4%, до 183,8 млн тонн.

Эксперты предупреждают, что такие действия могут вызвать топливный кризис в странах ЕС, включая Чехию, Венгрию, Словакию, Австрию, Польшу и Молдавию.