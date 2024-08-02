Финские фермеры в панике: санкции ЕС на российские удобрения грозят катастрофой

Финские фермеры: если в ЕС введут санкции на удобрения из России, нам капут

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финские аграрии выразили опасения по поводу возможного введения санкций ЕС на российские удобрения.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Как сообщает Yle, финский эксперт по зерну Макс Шульман отметил, что такое решение нанесет значительный удар по рынку, и основное бремя ляжет на фермеров.

Ранее местные сельскохозяйственные предприниматели уже столкнулись с ростом цен на удобрения из-за введения Россией налога на поставки данной продукции. В случае введения санкций со стороны Евросоюза, цены на российские удобрения могут повыситься еще больше.

Стоит отметить, что в 2023 году Россия занимала лидирующие позиции в мире по экспорту минеральных удобрений и была второй по объему их производства.