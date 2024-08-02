Финские фермеры в панике: санкции ЕС на российские удобрения грозят катастрофой

Финские аграрии выразили опасения по поводу возможного введения санкций ЕС на российские удобрения.
Как сообщает Yle, финский эксперт по зерну Макс Шульман отметил, что такое решение нанесет значительный удар по рынку, и основное бремя ляжет на фермеров.
Ранее местные сельскохозяйственные предприниматели уже столкнулись с ростом цен на удобрения из-за введения Россией налога на поставки данной продукции. В случае введения санкций со стороны Евросоюза, цены на российские удобрения могут повыситься еще больше.
Стоит отметить, что в 2023 году Россия занимала лидирующие позиции в мире по экспорту минеральных удобрений и была второй по объему их производства.
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