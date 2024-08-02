Рубль на грани: аналитики предсказали неожиданные изменения курса

Курс пары юань/рубль может колебаться

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В среднесрочной перспективе курс пары юань/рубль может колебаться в широком диапазоне около отметки 12 рублей за единицу.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Такой прогноз дал главный аналитик финансового маркетплейса Банки. ру Богдан Зварич.

Аналитик отметил, что накануне котировки данной пары практически не изменились, и курс юаня завершил торговую сессию на уровне около 11,84 рубля.

По мнению эксперта, в четверг, 1 августа, в начале торгов курс рубля может начать укрепляться благодаря улучшению ситуации с ценами на нефть.

В этом случае пара юань/рубль может опуститься ниже отметки 11,8 рубля в ходе сессии.

Зварич также подчеркнул, что пониженная поддержка рубля со стороны экспортеров будет сдерживать его покупки.