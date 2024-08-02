Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
41-летняя певица Сати Казанова призналась, что у неё родится дочь
ГАИ начала штрафовать за неправильное расположение машины на бесплатной парковке
Песков раскритиковал участие Иман Хелиф в Олимпиаде 2024
Россиянка поделилась впечатлениями о жизни в Швеции
Как создать объем для тонких волос: советы стилиста
"Головоломка 2" вошла в топ-10 самых кассовых фильмов, опередив "Мстителей"
Что делать при потере полиса ОСАГО?
Первый геймплей Civilization 7 будет показан на gamescom
На что обращать внимание при выборе автомагнитолы
Огромные деньги: российские миллиардеры стали ещё богаче в 2024 году

Bloomberg: бизнесмены из РФ стали богаче на 24,29 миллиарда долларов

1:20
Экономика

Агентство Bloomberg сообщило, что с начала этого года состояние самых богатых бизнесменов России увеличилось на $24,29 млрд.

Bloomberg: бизнесмены из РФ стали богаче на 24,29 миллиарда долларов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В опубликованном "Индексе миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index) учитывается стоимость акций их компаний.

Согласно данным агентства, с января 2023 года совладелец компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко увеличил свое состояние на $6,37 млрд, доведя его до $25,2 млрд.

Основатель "Северстали" Алексей Мордашов также заметно увеличил свой капитал, который вырос на $5,89 млрд и составил $26,8 млрд.

Вагит Алекперов, основатель "Лукойла", заработал $3,24 млрд, и его общее состояние достигло $27,9 млрд.

Наибольшие убытки понес Алишер Усманов, акционер крупнейшего в России производителя железной руды "Металлоинвес". Его состояние уменьшилось на $4,85 млрд и составило $16,2 млрд.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев Когда закончится СВО на Украине: возможные сценарии Виктор Пахомов
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован
В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Последние материалы
История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек"
Первый геймплей Civilization 7 будет показан на gamescom
Bloomberg: бизнесмены из РФ стали богаче на 24,29 миллиарда долларов
На что обращать внимание при выборе автомагнитолы
Игра "Thank Goodness You're Here!" получила высокие оценки критиков
SciAdv: массовое вымирание мелового периода ускорило эволюцию птиц
За один день уничтожены несколько пусковых установок системы ПВО Patriot
Лицо Celine и Armani: разговор о красоте и стиле с моделью Викторией Соломенцевой
Герой России Андрей Красов по-своему истолковал слово "мужчина" на заседании Госдумы
Universal экранизирует мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников