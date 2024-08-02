Огромные деньги: российские миллиардеры стали ещё богаче в 2024 году

Агентство Bloomberg сообщило, что с начала этого года состояние самых богатых бизнесменов России увеличилось на $24,29 млрд.
В опубликованном "Индексе миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index) учитывается стоимость акций их компаний.
Согласно данным агентства, с января 2023 года совладелец компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко увеличил свое состояние на $6,37 млрд, доведя его до $25,2 млрд.
Основатель "Северстали" Алексей Мордашов также заметно увеличил свой капитал, который вырос на $5,89 млрд и составил $26,8 млрд.
Вагит Алекперов, основатель "Лукойла", заработал $3,24 млрд, и его общее состояние достигло $27,9 млрд.
Наибольшие убытки понес Алишер Усманов, акционер крупнейшего в России производителя железной руды "Металлоинвес". Его состояние уменьшилось на $4,85 млрд и составило $16,2 млрд.
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