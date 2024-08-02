"Железные основания": Евросоюз может заставить Украину открыть транзит российской нефти

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко сообщил, что Венгрия и Словакия намерены добиться от Украины снятия запрета на транзит российской нефти через её территорию.
Он отметил, что политические оппоненты премьеров Словакии и Венгрии (Фицо и Орбана соответственно) могут использовать текущую паузу в транспортировке нефти из России для оказания давления на эти страны.
Однако Оленченко сомневается, что у них получится добиться успеха в этом вопросе.
По его мнению, Венгрия и Словакия имеют "железные основания" для импорта российской нефти, так как не имеют выхода к морю и обладают привилегированным статусом при закупке энергоресурсов из России.
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