"Железные основания": Евросоюз может заставить Украину открыть транзит российской нефти

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Оленченко: ЕС намерен добиться от Украины снятия запрета на транзит нефти из РФ

0:51
Экономика

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко сообщил, что Венгрия и Словакия намерены добиться от Украины снятия запрета на транзит российской нефти через её территорию.

Оленченко: ЕС намерен добиться от Украины снятия запрета на транзит нефти из РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, CC BY-SA 3.0

Он отметил, что политические оппоненты премьеров Словакии и Венгрии (Фицо и Орбана соответственно) могут использовать текущую паузу в транспортировке нефти из России для оказания давления на эти страны.

Однако Оленченко сомневается, что у них получится добиться успеха в этом вопросе.

По его мнению, Венгрия и Словакия имеют "железные основания" для импорта российской нефти, так как не имеют выхода к морю и обладают привилегированным статусом при закупке энергоресурсов из России.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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