"Сохраняется баланс": в России оценили текущий уровень цен на нефть

Новак: уровень цен на нефть комфортен для РФ

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что текущий уровень цен на нефть в диапазоне 80-85 долларов за баррель является комфортным для российского бюджета.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

По его мнению, этот ценовой коридор был ожидаемым, и на данный момент он подтверждается. Новак подчеркнул, что хотя цена может колебаться, важным является поддержание баланса спроса и предложения, который обеспечивает стабильность цен на нефть.

"Главное, что сохраняется баланс спроса и предложения. Это основа стабильности цены на нефть".

Ранее стало известно, что ЦБ 2 августа понизил официальный курс доллара, евро и юаня.