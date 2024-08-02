"Сохраняется баланс": в России оценили текущий уровень цен на нефть

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что текущий уровень цен на нефть в диапазоне 80-85 долларов за баррель является комфортным для российского бюджета.
По его мнению, этот ценовой коридор был ожидаемым, и на данный момент он подтверждается. Новак подчеркнул, что хотя цена может колебаться, важным является поддержание баланса спроса и предложения, который обеспечивает стабильность цен на нефть.
"Главное, что сохраняется баланс спроса и предложения. Это основа стабильности цены на нефть".
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