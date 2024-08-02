Держать наличные "в тумбочке" — это прошлый век: как сохранить свои деньги от инфляции?

Сохранить деньги от инфляции сейчас можно только в банке — эксперт по инвестициям

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению инвестора и эксперта по инвестициям Дмитрия Кокорева, привычка хранить наличные деньги "в тумбочке" устарела. Он объяснил, что средства таким образом постоянно обесцениваются из-за инфляции.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Кокорев рекомендовал использовать банковский вклад как лучший способ сохранить деньги от обесценивания.

Он подчеркнул, что начинающим инвесторам, не имеющим глубоких знаний о финансовом рынке, стоит рассмотреть открытие вкладов в банках, так как это может обеспечить доходность от 18 до 20% годовых.

Также специалист отметил, что облигации федерального займа являются надежным инструментом для инвестирования.

По его словам, другие инвестиционные инструменты тоже могут быть эффективными, если человек понимает их работу, сообщает "Вечерняя Москва".

Кроме того, Кокорев добавил, что при наличии соответствующих теоретических и практических знаний любой финансовый инструмент может использоваться не только для сохранения, но и для увеличения капитала.