Курс валют на 2 августа: доллар, евро и юань стремительно дешевеют

На 2 августа 2024 года Банк России установил официальный курс доллара на уровне 85,7833 рубля, что на 33 копейки ниже по сравнению с предыдущим показателем.
Курс евро был понижен на 67 копеек, составив 92,8499 рубля. Официальный курс юаня также уменьшился на 8 копеек и составил 11,7918 рубля.
Ранее эксперт по инвестициям на фондовом рынке и рынке криптовалют Дмитрий Кокорев заявил, что от привычки хранить наличные деньги "в тумбочке" надо избавляться. Он назвал надёжные способы защитить свои сбережения. Среди них банковский вклад.
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