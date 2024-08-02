Курс валют на 2 августа: доллар, евро и юань стремительно дешевеют

ЦБ понизил официальный курс доллара до уровня 85,78 рубля

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

На 2 августа 2024 года Банк России установил официальный курс доллара на уровне 85,7833 рубля, что на 33 копейки ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, CC0

Курс евро был понижен на 67 копеек, составив 92,8499 рубля. Официальный курс юаня также уменьшился на 8 копеек и составил 11,7918 рубля.

Ранее эксперт по инвестициям на фондовом рынке и рынке криптовалют Дмитрий Кокорев заявил, что от привычки хранить наличные деньги "в тумбочке" надо избавляться. Он назвал надёжные способы защитить свои сбережения. Среди них банковский вклад.