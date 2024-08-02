В обход России: Япония профинансирует новый торговый маршрут между Центральной Азией и Европой

Япония намерена профинансировать создание нового торгового маршрута, который соединит Центральную Азию с Европой, избегая территорий России.
Об этом сообщает издание The Japan Times.
Согласно информации из материала, эти планы входят в рамках пакета экономической помощи для стран Центральной Азии. Япония стремится укрепить свои связи с пятью государствами региона — Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.
Напомним, эти страны, бывшие советские республики, продолжают поддерживать крепкие связи с Россией в сфере безопасности.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует представить эту инициативу на встрече с лидерами этих стран в Казахстане в начале августа.
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