В обход России: Япония профинансирует новый торговый маршрут между Центральной Азией и Европой

"Новый торговый маршрут": Токио хочет отрезать Россию от Средней Азии

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Япония намерена профинансировать создание нового торгового маршрута, который соединит Центральную Азию с Европой, избегая территорий России.

Фото: commons.wikimedia.org by Own work, CC BY-SA 3.0

Об этом сообщает издание The Japan Times.

Согласно информации из материала, эти планы входят в рамках пакета экономической помощи для стран Центральной Азии. Япония стремится укрепить свои связи с пятью государствами региона — Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

Напомним, эти страны, бывшие советские республики, продолжают поддерживать крепкие связи с Россией в сфере безопасности.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует представить эту инициативу на встрече с лидерами этих стран в Казахстане в начале августа.