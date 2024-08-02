Саудовская Аравия готовится к чемпионату мира по футболу 2034 года

Саудовская Аравия представила план по проведению чемпионата мира по футболу 2034 года

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ожидается, что Саудовская Аравия будет утверждена в качестве принимающей стороны чемпионата мира 2034 года на заседании руководства ФИФА в декабре, пишет Bloomberg.

Фото: bloomberg by Saudi Press Agency

Это будет второй чемпионат мира в Персидском заливе после того, как соседний Катар принял его в 2022 году.

Королевство планирует подготовить болельщикам и командам более 230 000 номеров в пяти принимающих городах.

Саудовская Аравия планирует подготовить 15 футбольных стадионов к чемпионату мира по футболу 2034 года среди ФИФА.

Объявлено пять городов для проведения игр: Эр-Рияд, Джидда, Эль-Хобар, Абха и Неом. Все стадионы — некоторые построены с нуля, другие модернизированы — будут рассчитаны более чем на 40 000 мест в соответствии с требованиями ФИФА.

Саудовская Аравия также была выбрана для проведения Кубка Азии по футболу 2027 года и зимних Азиатских игр 2029 года на горном курорте в Неоме.