TCL прекращает поставки комплектующих для телевизоров в Россию

Китайская компания TCL отказалась поставлять комплектующие для телевизоров российским контрактным производителям, сообщает finance. rambler.
Решение перенести производство в бывшую советскую республику связано с санкционными рисками.
Производство телевизоров TCL, которые ранее собирались на заводах "Квант" и STI Group в Воронеже, будет перенесено в Казахстан. Там также начнется сборка телевизоров Xiaomi, прекративших поставки комплектующих еще в 2022 году.
Доля Xiaomi на российском рынке телевизоров составляет 10%, а TCL — 6%.
Кирилл Скворцов, директор по стратегическому развитию STI Group, отмечает, что производители выбирают страны с более крупными рынками, такими как Россия, США и Европейский союз.
В случае нерешения проблем с оплатой и поставками деталей завод STI Group может быть заморожен. В настоящее время запасов компонентов должно хватить до ноября.
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