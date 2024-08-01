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TCL прекращает поставки комплектующих для телевизоров в Россию

Производство TCL и Xiaomi переносится в Казахстан из-за санкций

1:04
Экономика

Китайская компания TCL отказалась поставлять комплектующие для телевизоров российским контрактным производителям, сообщает finance. rambler.

Производство TCL и Xiaomi переносится в Казахстан из-за санкций
Фото: openverse.org by budding, CC BY-NC 2.0

Решение перенести производство в бывшую советскую республику связано с санкционными рисками.

Производство телевизоров TCL, которые ранее собирались на заводах "Квант" и STI Group в Воронеже, будет перенесено в Казахстан. Там также начнется сборка телевизоров Xiaomi, прекративших поставки комплектующих еще в 2022 году.

Доля Xiaomi на российском рынке телевизоров составляет 10%, а TCL — 6%.

Кирилл Скворцов, директор по стратегическому развитию STI Group, отмечает, что производители выбирают страны с более крупными рынками, такими как Россия, США и Европейский союз.

В случае нерешения проблем с оплатой и поставками деталей завод STI Group может быть заморожен. В настоящее время запасов компонентов должно хватить до ноября.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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