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Япония выделит средства на создание торгового маршрута без участия России

Япония профинансирует проект торгового маршрута в обход России

1:17
Экономика

Япония разрабатывает торговый маршрут в обход России, передает The Japan Times.

Япония профинансирует проект торгового маршрута в обход России
Фото: commons.wikimedia.org by Own work, CC BY-SA 3.0

Планы Токио включены в пакет экономической помощи для стран Центральной Азии, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Эти бывшие советские республики имеют тесные отношения в области безопасности с Россией.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует объявить об этой инициативе на встрече с лидерами стран в Казахстане в начале августа. Япония стремится укрепить свои связи с этим регионом, который имеет сильное влияние Китая и России, путем поддержки устойчивого экономического развития через новые торговые пути и другие меры.

Ранее в Кремле утверждали, что японские политики подвергаются давлению за их попытки улучшить отношения с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что японское руководство полностью поддерживает западную позицию в отношении России. Он также отметил, что в Токио преобладают политики, не интересующиеся развитием двусторонних отношений, и что японские власти оказывают давление на тех, кто склонен к диалогу с Москвой.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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