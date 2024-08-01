Япония выделит средства на создание торгового маршрута без участия России

Япония профинансирует проект торгового маршрута в обход России

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Япония разрабатывает торговый маршрут в обход России, передает The Japan Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Own work, CC BY-SA 3.0

Планы Токио включены в пакет экономической помощи для стран Центральной Азии, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Эти бывшие советские республики имеют тесные отношения в области безопасности с Россией.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует объявить об этой инициативе на встрече с лидерами стран в Казахстане в начале августа. Япония стремится укрепить свои связи с этим регионом, который имеет сильное влияние Китая и России, путем поддержки устойчивого экономического развития через новые торговые пути и другие меры.

Ранее в Кремле утверждали, что японские политики подвергаются давлению за их попытки улучшить отношения с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что японское руководство полностью поддерживает западную позицию в отношении России. Он также отметил, что в Токио преобладают политики, не интересующиеся развитием двусторонних отношений, и что японские власти оказывают давление на тех, кто склонен к диалогу с Москвой.