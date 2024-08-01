Япония разрабатывает торговый маршрут в обход России, передает The Japan Times.
Планы Токио включены в пакет экономической помощи для стран Центральной Азии, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Эти бывшие советские республики имеют тесные отношения в области безопасности с Россией.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует объявить об этой инициативе на встрече с лидерами стран в Казахстане в начале августа. Япония стремится укрепить свои связи с этим регионом, который имеет сильное влияние Китая и России, путем поддержки устойчивого экономического развития через новые торговые пути и другие меры.
Ранее в Кремле утверждали, что японские политики подвергаются давлению за их попытки улучшить отношения с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что японское руководство полностью поддерживает западную позицию в отношении России. Он также отметил, что в Токио преобладают политики, не интересующиеся развитием двусторонних отношений, и что японские власти оказывают давление на тех, кто склонен к диалогу с Москвой.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.