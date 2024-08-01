Корпорация Intel предпринимает амбициозные усилия по восстановлению

Intel сократит тысячи рабочих мест, чтобы профинансировать восстановление

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Корпорация Intel планирует ликвидировать тысячи рабочих мест, чтобы профинансировать амбициозные усилия по восстановлению после падения прибыли и потери доли рынка, передает Bloomberg.

Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл, PDM

О сокращении рабочей силы может быть объявлено уже на этой неделе.

В Intel, которая должна отчитаться о доходах за второй квартал, работает около 110 000 сотрудников, за исключением работников подразделений.

Главный исполнительный директор Пэт Гелсингер направляет значительные средства на исследования и разработки, направленные на совершенствование технологий Intel и помогающие ей вернуть себе лидирующие позиции в полупроводниковой промышленности.

Однако Intel сталкивается с неравномерным спросом на чипы для ноутбуков и компьютеров.

Производители микросхем во главе с Nvidia Corp. вышли уже вперед в разработке прибыльных полупроводников, адаптированных для сложных задач, связанных с искусственным интеллектом.