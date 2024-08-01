Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что текущий уровень цен на нефть в диапазоне 80-85 долларов за баррель является комфортным для российского бюджета.
По его словам, такая цена соответствует прогнозам и обеспечивает стабильность для экономики страны. Новак подчеркнул, что сохранение баланса между спросом и предложением является ключевым фактором для поддержания стабильности цен на нефть. Хотя цены на нефть могут колебаться, важно, чтобы основа стабильности, баланс спроса и предложения, сохранялась, сообщает РИА Новости.
Новак отметил, что такой уровень цен позволяет России поддерживать финансовую устойчивость и планировать экономическую политику, обеспечивая поступления в бюджет.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.