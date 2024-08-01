Текущий уровень цен на нефть является комфортным для России

Александр Новак оценил текущий уровень цен на нефть

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что текущий уровень цен на нефть в диапазоне 80-85 долларов за баррель является комфортным для российского бюджета.

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По его словам, такая цена соответствует прогнозам и обеспечивает стабильность для экономики страны. Новак подчеркнул, что сохранение баланса между спросом и предложением является ключевым фактором для поддержания стабильности цен на нефть. Хотя цены на нефть могут колебаться, важно, чтобы основа стабильности, баланс спроса и предложения, сохранялась, сообщает РИА Новости.

Новак отметил, что такой уровень цен позволяет России поддерживать финансовую устойчивость и планировать экономическую политику, обеспечивая поступления в бюджет.