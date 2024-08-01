Экономические трудности возникли в Германии из-за неполного рабочего дня

Как неполный рабочий день негативно отразился на экономике Германии

Политик Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Handelsblatt сообщил, что неполный рабочий день должен стать исключением, а не правилом, сообщает euronews.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

"Мы должны обеспечить выход из кризиса за счет полной занятости — это означает 40-часовую рабочую неделю для всех", — отметил он.

С 2001 года в Германии действует "Закон о неполном рабочем дне и срочной занятости". Большинство работников могут работать меньше, чем оговорено в их контракте.

Работодателям также запрещено дискриминировать работников с неполным рабочим днем.

По количеству отработанных часов Германия заняла последнее место в сравнительном исследовании стран ОЭСР, основанном на данных за 2022 год.

Увеличение продолжительности рабочего дня, по словам Кречмера, является "единственным способом сохранить процветание Германии".