Политик Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Handelsblatt сообщил, что неполный рабочий день должен стать исключением, а не правилом, сообщает euronews.
"Мы должны обеспечить выход из кризиса за счет полной занятости — это означает 40-часовую рабочую неделю для всех", — отметил он.
С 2001 года в Германии действует "Закон о неполном рабочем дне и срочной занятости". Большинство работников могут работать меньше, чем оговорено в их контракте.
Работодателям также запрещено дискриминировать работников с неполным рабочим днем.
По количеству отработанных часов Германия заняла последнее место в сравнительном исследовании стран ОЭСР, основанном на данных за 2022 год.
Увеличение продолжительности рабочего дня, по словам Кречмера, является "единственным способом сохранить процветание Германии".
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.