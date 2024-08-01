Не торопитесь инвестировать: эксперт предупредил о волатильности золота

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Эксперт предупредил о рисках инвестирования в золото

1:05
Экономика

Экономист и ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников предупредил о рисках инвестирования в золото без глубокого понимания рынка.

Эксперт предупредил о рисках инвестирования в золото
Фото: wikimedia.org by Kotivalo, CC BY-SA 3.0

Несмотря на недавний исторический максимум цены золота, превысивший 2 500 долларов за тройскую унцию, Масленников подчеркнул, что золото является крайне волатильным активом.

Он отметил, что цены могут как расти, так и падать, и отсутствие профессиональных знаний может привести к финансовым потерям. Эксперт считает, что текущая тенденция на рынке указывает на возможный рост стоимости золота, но ситуация может измениться осенью в зависимости от политических факторов и динамики курса доллара на фоне предстоящих выборов в США, как сообщает (сайт) Москва 24.

Масленников советует осторожно подходить к инвестициям и внимательно следить за изменениями в политической и экономической обстановке, прежде чем принимать решения о вложении средств в золото.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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