Не торопитесь инвестировать: эксперт предупредил о волатильности золота

Эксперт предупредил о рисках инвестирования в золото

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист и ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников предупредил о рисках инвестирования в золото без глубокого понимания рынка.

Фото: wikimedia.org by Kotivalo, CC BY-SA 3.0

Несмотря на недавний исторический максимум цены золота, превысивший 2 500 долларов за тройскую унцию, Масленников подчеркнул, что золото является крайне волатильным активом.

Он отметил, что цены могут как расти, так и падать, и отсутствие профессиональных знаний может привести к финансовым потерям. Эксперт считает, что текущая тенденция на рынке указывает на возможный рост стоимости золота, но ситуация может измениться осенью в зависимости от политических факторов и динамики курса доллара на фоне предстоящих выборов в США, как сообщает (сайт) Москва 24.

Масленников советует осторожно подходить к инвестициям и внимательно следить за изменениями в политической и экономической обстановке, прежде чем принимать решения о вложении средств в золото.